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Замглавы МИД РФ обсудил зерновую сделку с главой ЮНКТАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В ходе телефонного разговора замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен был поднят вопрос выполнения зерновой сделки. Об этом говорится 26 октября в сообщении МИД РФ.

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«Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки», — сказано в заявлении.

В частности, отмечается, что стороны обсудили необходимость изъятия российской продукции и удобрений из-под действия санкций. Кроме того, Россия напомнила о пакетном характере зерновой сделки.

Ранее в этот день заместитель Генерального секретаря всемирной Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил за немедленное продление зерновой сделки. Он добавил, что этот вопрос был вынесен на обсуждение в Госдепе США, в том числе обсуждалась тема снятия препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Между тем 26 октября депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продлевать зерновую сделку было бы нецелесообразно до тех пор, пока страны Североатлантического альянса или Евросоюза (ЕС) не пересмотрят свое отношение к ней.

Он подчеркнул, что условия сделки, которая по сути явилась «жестом доброй воли, который оказала Россия», не были выполнены, поскольку по факту зерно и семена уходила по большей части не в развивающиеся страны, страны Африки, а в страны ЕС.

Двум днями ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

До этого, 16 октября, в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 октября, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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