В ООН выступили за немедленное продление зерновой сделки

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает за немедленное продление зерновой сделки, заявил заместитель Генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Выступая на брифинге 26 октября, он сообщил, что ООН сейчас сосредоточена на немедленном продлении зерновой сделки, так как это важно для рынка.

Гриффитс также сообщил, что обсудил в Госдепе США снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

«Я был в Вашингтоне вчера. Мы провели очень полезные дискуссии с госдепартаментом, а также с людьми, отвечающими за санкции, о работе, которая была проведена. Большая работа проделана для устранения этих препятствий», — отметил он.

В этот же генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом.

24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.