Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с РФ

Конгрессмены США решили отозвать свое письмо президенту страны Джо Байдену с призывом изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Об этом заявила 25 октября инициатор письма — член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал

«Мы отзываем свое недавнее письмо в Белый дом относительно Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано сотрудниками без согласований. Как председатель фракции, я беру на себя ответственность за это», — заявила она.

Джайпал пояснила, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

«Ничто не может быть дальше от правды. Каждая война заканчивается дипломатией, и эта тоже так закончится после украинской победы. Письмо, направленное вчера, хотя и подтвердило этот базовый принцип, но срезонировало с республиканской оппозицией поддержки справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета. В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо», — сообщила Джайпал.

О соответствующем письме от 30 представителей демократической партии США сообщила накануне газета The Washington Post. Отмечается, что также в письме демократы выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине. Однако, по словам Кирби, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

21 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона вести с Москвой диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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