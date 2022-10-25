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Глава минюста Британии Брэндон Льюис подал в отставку

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Глава министерства юстиции Великобритании Брэндон Льюис подал в отставку в преддверии перестановок в кабинете министров после назначения нового премьера Риши Сунака.

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На своей странице в Twitter Льюис написал, что обдумал свою позицию и решил оставить пост. Он также поздравил Сунака с назначением на новую должность и выразил ему свою поддержку.

В этот же день, 25 октября, подал в отставку министр энергетики Великобритании, союзник бывших премьер-министров королевства Лиз Трасс и Бориса Джонсона Джейкоб Рис-Могг. Как сообщалось, он ушел в отставку после выступления Сунака.

В своей первой речи Сунак заявил, что Соединенное Королевство сталкивается с огромными экономическими вызовами. Он подчеркнул, что последствия COVID-19 «всё еще ощущаются», а специальная военная операция на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок.

Накануне газета Times опубликовала перечень предполагаемых кандидатов, которые могут занять министерские посты при правительстве нового премьер-министра Великобритании.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил король Карл III.

После избрания Сунак сообщил членам парламента от Консервативной партии, что им надо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

До этого Сунак занимал должность главы министра финансов Британии. Он остался единственным претендентом на пост главы кабмина, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

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