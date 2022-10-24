Британские СМИ назвали воможный состав кабинета министров Риши Сунака

Газета Times опубликовала перечень предполагаемых кандидатов, которые могут занять министерские посты при правительстве нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Сообщается, что на посту министра финансов, скорее всего, останется Джереми Хант, который поддерживал Сунака еще летом.

Во главе министерства иностранных дел Британии, как предполагает издание, может остаться Джеймс Клеверли, который является сторонником Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Однако не исключено, что в качестве кандидатов могут быть рассмотрены участвовавшая в гонке за кресло премьера Пенни Мордонт, бывший министр юстиции Доминик Рааб и экс-глава минздрава Саджид Джавид.

Говоря о министре обороны, Times отмечает, что логичным было бы назначение Мордонт, поскольку ранее она уже возглавляла ведомство. Бен Уоллес, который сейчас занимает этот пост, не является сторонником Сунака, но его увольнение, по мнению издания, может подорвать попытки нового премьер-министра объединить Консервативную партию.

По данным издания, министру внутренних дел Гранту Шаппсу, который поддержал Сунака, пока не сообщали, что останется в должности. Среди других возможных кандидатов называют Суэллу Браверман, ушедшую с этого поста за день до заявления Трасс об отставке, и бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува.

Сунак стал новым премьер-министром Британии 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Он остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

При этом, читатели британской газеты Express негативно отреагировали на назначение Сунака премьер-министром Британии.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики.