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Карл III назначил Сунака премьером Великобритании

Глава минэнерго Британии подал в отставку после назначения премьером Сунака

Глава минэнерго Великобритании Рис-Могг подал в отставку после назначения премьер-министром Сунака
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Министр энергетики Великобритании, союзник бывших премьер-министров королевства Лиз Трасс и Бориса Джонсона Джейкоб Рис-Могг подал в отставку после выступления нового британского премьера Риши Сунака во вторник, 25 октября. Об этом сообщает Sky News.

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«Джейкоб Рис-Могг подал в отставку с поста министра по вопросам бизнеса», — сказано в сообщении телеканала.

В своей первой речи Сунак заявил, что Соединенное Королевство сталкивается с огромными экономическими вызовами. Он подчеркнул, что последствия COVID-19 «всё еще ощущаются». «<Специальная военная операция> на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок», — добавил он.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил король Карл III.

После избрания Сунак сообщил членам парламента от Консервативной партии, что им надо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

До этого Сунак занимал должность главы министра финансов Британии. Он остался единственным претендентом на пост главы кабмина, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

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