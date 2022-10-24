Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Общество
Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста
Мир
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Мир
Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС
Сюжет:

СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СПБ Биржа с 31 октября предоставит инвесторам возможность снова заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, заблокированных ранее из-за санкций. Об этом сообщается 24 октября на сайте биржи.

Простой и стечение обстоятельств: Clearstream возобновил расчеты по российским распискам
Международный депозитарий вернулся к работе 7 октября

Будет разблокирована часть акций иностранных компаний. В опубликованном списке значатся 680 иностранных ценных бумаг, среди которых Warner Bros. Discovery, Apple, Chevron, Walmart Inc., Cisco, Coca-Cola, Tesla , Johnson & Johnson, Microsoft, NIKE, Pfizer, Visa и др.

Стоимость ценных бумаг, которые станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн.

«Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при процедуре обмена дисконтов не возникнет.

«Разблокировка замороженных бумаг — большой плюс для инвесторов. Но не исключено, что они захотят продать эти активы после разблокировки», — сказала «Известиям» операционный директор ИК «Фридом Финанс» Галина Карякина, комментируя решение СПБ Биржи.

В то же время основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что $312 млн — небольшая сумма для масштабов СПБ Биржи.

«Говорит это по факту о том, что биржа смогла договориться с неким иностранным инвестором относительно обмена заблокированных бумаг на соответственно разблокированные бумаги — для конечных инвесторов это выглядит так, что он получает доступ к тому портфелю, который у него был», — объяснил эксперт «Известиям».

По осени рассчитают: когда депозитарии РФ и ЕС могут возобновить операции
Если механизм будет согласован, то сотни тысяч клиентов смогут получать выплаты по зарубежным активам

Он подчеркнул, что речь о фронтальной разблокировке всех активов россиян не идет, как не идет и о начале новой тенденции.

«Разблокированные бумаги будут распределены пропорционально между брокерами, участниками СПБ Биржи, и те смогут разделить их между своими клиентами. Полагаю, процесс будет носить достаточно случайный характер и вряд ли найдутся инвесторы, у которых будут разблокированы все бумаги», — считает Тараповский.

Эксперт рассказал, что запущенный НРД процесс позволит разблокировать средства тех инвесторов, которые не находятся под персональными санкциями.

«Для достижения этой цели НРД ведет переговоры с двумя европейскими регуляторами относительно разрешения по снятию этой блокировки. После того как это произойдет, подобные инвесторы смогут перевести свои активы из НРД в любой несанкционный депозитарий. НРД оптимистичен, и позитивные новости могут быть известны уже до конца года», — добавил он.

В начале июня Евросоюз (ЕС) включил НРД в шестой пакет санкций против РФ. Решение обосновывалось тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финансовым рынком. Тогда же директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров рассказал «Известиям», что такие рестрикции означают приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии.

12 августа Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений. 6 октября была опубликована публикация о восьмом пакете антироссийских санкций, согласно которой Еврокомиссия подтвердила возможность у инвесторов из РФ разморозить активы, принадлежащие НРД, если это будет санкционировано со стороны компетентных органов государства — члена Евросоюза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022