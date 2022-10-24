СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг

СПБ Биржа с 31 октября предоставит инвесторам возможность снова заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, заблокированных ранее из-за санкций. Об этом сообщается 24 октября на сайте биржи.

Будет разблокирована часть акций иностранных компаний. В опубликованном списке значатся 680 иностранных ценных бумаг, среди которых Warner Bros. Discovery, Apple, Chevron, Walmart Inc., Cisco, Coca-Cola, Tesla , Johnson & Johnson, Microsoft, NIKE, Pfizer, Visa и др.

Стоимость ценных бумаг, которые станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн.

«Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при процедуре обмена дисконтов не возникнет.

«Разблокировка замороженных бумаг — большой плюс для инвесторов. Но не исключено, что они захотят продать эти активы после разблокировки», — сказала «Известиям» операционный директор ИК «Фридом Финанс» Галина Карякина, комментируя решение СПБ Биржи.

В то же время основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что $312 млн — небольшая сумма для масштабов СПБ Биржи.

«Говорит это по факту о том, что биржа смогла договориться с неким иностранным инвестором относительно обмена заблокированных бумаг на соответственно разблокированные бумаги — для конечных инвесторов это выглядит так, что он получает доступ к тому портфелю, который у него был», — объяснил эксперт «Известиям».

Он подчеркнул, что речь о фронтальной разблокировке всех активов россиян не идет, как не идет и о начале новой тенденции.

«Разблокированные бумаги будут распределены пропорционально между брокерами, участниками СПБ Биржи, и те смогут разделить их между своими клиентами. Полагаю, процесс будет носить достаточно случайный характер и вряд ли найдутся инвесторы, у которых будут разблокированы все бумаги», — считает Тараповский.

Эксперт рассказал, что запущенный НРД процесс позволит разблокировать средства тех инвесторов, которые не находятся под персональными санкциями.

«Для достижения этой цели НРД ведет переговоры с двумя европейскими регуляторами относительно разрешения по снятию этой блокировки. После того как это произойдет, подобные инвесторы смогут перевести свои активы из НРД в любой несанкционный депозитарий. НРД оптимистичен, и позитивные новости могут быть известны уже до конца года», — добавил он.

В начале июня Евросоюз (ЕС) включил НРД в шестой пакет санкций против РФ. Решение обосновывалось тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финансовым рынком. Тогда же директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров рассказал «Известиям», что такие рестрикции означают приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии.

12 августа Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений. 6 октября была опубликована публикация о восьмом пакете антироссийских санкций, согласно которой Еврокомиссия подтвердила возможность у инвесторов из РФ разморозить активы, принадлежащие НРД, если это будет санкционировано со стороны компетентных органов государства — члена Евросоюза.