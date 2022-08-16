По осени рассчитают: когда депозитарии РФ и ЕС могут возобновить операции

Условие Еврокомиссии согласовывать сделки россиян по иностранным акциям с регуляторами стран — эмитентов бумаг трудновыполнимо , и многое в этом вопросе будет зависеть не от российской стороны, подчеркнули опрошенные «Известиями» эксперты. Поэтому, по их оценкам, процесс может затянуться, но если стороны оперативно придут к консенсусу, то следует ожидать возобновления выплат по активам уже к середине осени . Положительное решение этого вопроса затронет сотни тысяч клиентов и десятки миллионов долларов, отмечают аналитики.

Луч надежды

Еврокомиссия назвала условия работы с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) — из-за санкций в отношении него оказались заморожены ценные бумаги инвесторов. В частности, в ЕК готовы разрешить проведение европейскими депозитариями расчетов с российским при выполнении им двух правил. Во-первых, НРД не должен получать экономическую выгоду от этих сделок . Во-вторых, операции необходимо согласовывать с регуляторами тех стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты российского депозитария , сообщили 16 августа СМИ.

12 августа НРД обратился в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений . 3 июня ЕС ввел блокирующие санкции в отношении российского депозитария. По оценкам ЦБ, стоимость замороженных зарубежных активов россиян превышает 320 млрд рублей. Блокировки коснулись более 5 млн человек .

По осени рассчитают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Известия» направили запросы крупным брокерам с просьбой оценить условия, объявленные ЕК.

Попытка европейских структур начать диалог по теме механизмов разблокировки платежей воспринимается позитивно , подчеркнул руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, наличие хоть каких-то сценариев дает надежду на цивилизованное решение вопроса, которого трудно было ожидать еще несколько недель назад. Но пока это всего лишь «луч надежды», основные сложности еще предстоит преодолеть , добавил он.

Что касается решения запретить НРД получать доход от этих операций, то оно вполне выполнимо, учитывая, сколько инвесторов сейчас попало под ограничения по платежам , уверен эксперт. Но основное решение зависит не от российских властей, а от соответствующих национальных комитетов, которые должны будут одобрить высвобождение средств инвесторов РФ . Пойдут ли они на это — абсолютно непредсказуемо, считает Дмитрий Леснов.

Второе условие, подразумевающее, что сделки должны быть согласованы с регуляторами стран, в которых зарегистрированы контрагенты НРД, сложное, согласился управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Он пояснил, что для сделок с подсанкционным НРД европейским органам надо будет выпускать специальные лицензии, что само по себе может занять много времени и потребовать исполнения новых дополнительных условий .

По осени рассчитают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Также с российской стороны брокерам надо будет раскрывать конечных бенефициаров по той или иной сделке. Это может предполагать прохождение каждым клиентом по отдельности процедуры KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента» — набор операций по идентификации существующего пользователя. — «Известия»), — добавил Константин Асатуров.

Всё же пока слишком много неизвестного, особенно в части требований о согласованности сделок иностранными регуляторами , констатировали в ВТБ. При наличии четкого определения требований и порядка предоставления информации задача остается технологически сложной как для иностранного регулятора, так и для российской инфраструктуры, так как затрагивает сотни тысяч клиентов и миллионы позиций . Тем не менее само появление такой риторики — положительный факт, он дает надежду, резюмировали в банке.

В Центробанке и НРД оперативно не ответили на запрос «Известий».

Шансы и неопределенность

На текущем этапе сложно делать какие-либо выводы или прогнозы о том, насколько вероятна разморозка активов и сколько времени она может занять, подчеркнул Константин Асатуров. Эксперт убежден: учитывая высокий уровень европейской бюрократии и щепетильности, когда дело касается санкций, не стоит быть оптимистичным касательно сроков и в целом работоспособности механизма .

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, лицензии на все сделки не будут выдавать, а вот на индивидуальные операции неподсанкционных клиентов — шансы есть . Но вряд ли это станет массовой историей, скорее разрешение получат единицы, полагает он.

По осени рассчитают Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

По мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Глеба Финкельштейна, при наличии обоюдного желания переговорный процесс может пойти активно. Судя по тому, что апелляция НРД на санкции была удовлетворена крайне быстро, есть вероятность, что и ключевые решения по работе депозитария примут максимально оперативно , допустил эксперт.

— Пока многое неизвестно и, к сожалению, зависит от реакции европейских регуляторов, — констатировал Дмитрий Леснов. — Но если все стороны оперативно будут выполнять инструкции, то можно ожидать возобновления платежей к середине осени.