Минус на плюс: акции каких компаний РФ выиграют от ухода зарубежных брендов

Потенциал роста бумаг ряда отечественных компаний из-за ухода зарубежных корпораций и брендов из России способен достичь 20% , говорится в исследовании «Газпромбанк Инвестиции» (есть у «Известий»). Согласно оценкам авторов, происходящее на рынке может позитивно отразиться на стоимости акций таких эмитентов, как «Яндекс», «Детский мир», X5 Group и др. По мнению опрошенных экспертов, выиграть от сворачивания деятельности иностранных конкурентов может бизнес в сфере IT, ритейла и медиа , добавив 10–15% к росту стоимости компаний.

До свидания, спасибо

Сворачивание иностранными корпорациями и брендами своей деятельности в России высвободило целые ниши, позволяя российским компаниям расширить бизнес, увеличить долю на рынке и повысить стоимость акций , говорится в исследовании сервиса «Газпромбанк Инвестиции». В частности, речь идет о компаниях в сфере IT, медиа, ритейла.

Например, «Яндекс», чья доля в общем объеме поисковых запросов уже достигла 62,1%, может стать альтернативой Google , который приостановил контекстную рекламу и регистрацию пользователей в облачном сервисе. Этот сегмент бизнеса для российской компании сейчас основной, генерирующий стабильную прибыль и позволяющий инвестировать в новые проекты, отмечается в материалах. Эффект уже виден в отчете «Яндекса» за II квартал: при сокращении общего рынка интернет-рекламы ее выручка в этом сегменте выросла на 22%.

Минус на плюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме того, уход сервиса такси Gett позволит подразделению «Яндекс Такси» занять его долю рынка, обращают внимание авторы исследования. В дополнение к существующим сегментам бизнеса отечественному гиганту будет проще начинать проекты в новых освободившихся нишах, например финансовой и страховой , нуждающихся во внедрении собственных удобных сервисов. В целом при определенной рыночной конъюнктуре ценные бумаги «Яндекса» могут вырасти на 20% на горизонте 1–1,5 лет , спрогнозировали в «Газпромбанк Инвестиции».

Аналогичный темп роста могут показать бумаги X5 Group в ближайшие 12–18 месяцев , оценивается в исследовании. Аргументом усиления позиции на рынке и будущего стимула для роста акций авторы указывают недавнюю сделку компании . А именно покупку 15 торговых объектов сети Prisma в Санкт-Петербурге, которые будут ребрендированы в супермаркеты «Перекресток». Это позволит компании усилить позиции на рынке. Также уход ряда брендов может сыграть на руку «Детскому миру».

Минус на плюс Оптово-распределительный центр X5 Retail Group Фото: ТАСС/Егор Алеев

В секторе промышленности может оказаться в выигрыше КамАЗ . На продукцию российского концерна будут делать ставки те, кто раньше предпочитал европейскую технику, поскольку отечественная будет привычнее, проще и дешевле в обслуживании и ремонте, объясняют авторы исследования, но не приводят потенциал роста акций предприятия.

На рынке РФ проводится существенное количество сделок по продаже иностранных активов российским предпринимателям , знают в «Газпромбанк Инвестиции»: появление новых лидеров в ближайший год неизбежно. Вместе с тем там признают, что сложно спрогнозировать количество компаний, которые смогут адаптироваться к новым изменениям, поскольку это зависит от ряда факторов: финансовых возможностей, бизнес-стратегии и многого другого.

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«Известия» обратились в упомянутые компании с просьбой оценить потенциал влияния трансформации их бизнеса на рост стоимости бумаг в перспективе.

Не всё столь однозначно

Уход зарубежных конкурентов предоставляет возможность стратегических приобретений по интересным ценам , что может усилить присутствие и ускорить выход в новые регионы, отметили в группе «Финам». При этом, рассуждая о потенциале роста бумаг российских эмитентов, там сказали, что ограничение доступа к иностранным соцсетям уже сказалось на аудитории и выручке «Яндекса» , но в дальнейшем драйвером роста не будет. А доходы компании по другим направлениям бизнеса, например в разработке платформ, могут быть не столь высокими , уверены в организации.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, от ухода компаний из РФ могут выиграть также маркетплейсы, которым легче адаптироваться к условиям параллельного импорта , поскольку из-за сокращения предложения покупатели будут всё сильнее уходить в онлайн. Среди публичных компаний оба этих тренда выгодны прежде всего Ozon, у которого уже выстроен сервис по продаже одежды, обратил внимание эксперт.

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Уход брендов может добавить порядка 10–15% к росту стоимости корпораций , оценил Валерий Емельянов: то есть перечисленные эмитенты будут держаться лучше, чем другие представители внутреннего рынка, но совсем необязательно могут устойчиво расти. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что динамика отдельных акций очень сильно зависит от общего темпа российского рынка, а значит, от роста экономики и в конечном счете связана с внешним фоном, который остается весьма напряженным. Поэтому до наступления разморозки отношений с Западом сложно ожидать позитива в частном секторе, полагает он.