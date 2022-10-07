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ЕС позволит разморозить активы россиян в НРД для закрытия сделок

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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У инвесторов из России появится возможность разморозить активы, принадлежащие Национальному расчетному депозитарию (НРД), если это будет санкционировано со стороны компетентных органов государства—члена Евросоюза. Об этом 6 октября сообщается в публикации к очередному, восьмому по счету, пакету европейский санкций против РФ.

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Согласно публикации, такие права будут иметь регуляторы стран ЕС, а также их минфины. Отмечается, что средства будут предоставляться на условиях, которые данные ведомства сочтут «целесообразными».

«Государство-член (ЕС) должно проинформировать другие государства-члены (ЕС) и (Европейскую) комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение двух недель с момента получения разрешения», — отмечает ЕК.

В Еврокомиссии также добавили, что разморозка заблокированных активов возможна только в том случае, если она приведет к закрытию контрактов с НРД, которые были заключены до 3 июня 2022 года. Отдельно отмечается, что эти операции должны быть завершены до 7 января 2023 года.

6 октября Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций, вступающих в силу 7 октября. Кроме мер политического и экономического характера расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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