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Во Франции указали на истинное лицо НАТО после терактов на «Северных потоках»

Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо: ЧП на «Северных потоках» показали, как далеко может зайти НАТО
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» показали, насколько далеко может зайти НАТО. Об этом в субботу, 22 октября, заявил лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

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«Диверсии, несомненно, американского происхождения на «Северных потоках» показали, на что способен блок НАТО», — написал политик в своем Twitter.

По мнению политика, французам необходимо быть бдительными, поскольку Североатлантический альянс способен на худшее.

«Этот альянс способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом ради того, чтобы придать конфликту глобальный характер. Франция должна выйти из этого порочного круга», — считает Филиппо.

На газопроводах СП и СП-2 26 сентября было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года. Кроме того, российская сторона указала и на многочисленные заявления представителей США о готовности сделать всё, чтобы не допустить работы СП-2.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.

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