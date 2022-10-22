Администрация Киева допустила отсутствие отопления в городе зимой

Киев может остаться без тепла этой зимой, есть вероятность отключения отопления на несколько дней или недель. Об этом 22 октября заявил заместитель председателя администрации украинской столицы Петр Пантелеев в интервью «Экономической правде».

В беседе с журналистом он отметил, что такая вероятность есть.

«Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты», — добавил чиновник.

Говоря об отоплении Киева зимой, Пантелеев возложил надежду на мобильные котельные, которые мегаполис рассчитывает получить в течение двух месяцев. Они будут применяться для аварийного обогрева социальных объектов.

Пантелеев пояснил, что основные проблемы городские власти испытывают с дефицитом электроэнергии, а не топлива для котельных.

Ранее в субботу «Укрэнерго» стала временно ограничивать поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Кировоградской областях, в городе Луцке (Волынская область), в Одесской и Черниговской областях и в Днепропетровске, а также в Киевской области.

20 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Тогда же, 20 октября, на Украине был введен режим экономии электроэнергии.

12 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в стране во время отопительного сезона минимально допустимая температура в квартирах снизится до 16 градусов. Также он заявил, что украинцы должны значительно снизить потребление электроэнергии с 17 до 22 вечера, чтобы избежать массовых отключений.

Президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ были нанесены массированные удары высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что это ответ на террористическую деятельность Киева, который пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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