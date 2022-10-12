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Температуру в домах на Украине в целях экономии снизят до 16 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На Украине во время отопительного сезона минимально допустимая температура в квартирах снизится до 16 градусов. Об этом во вторник, 12 октября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов», — приводятся его слова на сайте правительства Украины.

При этом допустимая средняя температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 18 градусов.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что украинцы должны значительно снизить потребление электроэнергии с 17 до 22 вечера, чтобы избежать массовых отключений.

По его словам, за последние два дня удалось достичь сокращения потребления энергии на 10%.

Ранее в этот день глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что примерно 30% энергетической инфраструктуры Украины было выведено из строя в результате массированных ударов со стороны РФ.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Тогда Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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