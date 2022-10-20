Стоматолог назвал опасность зубов мудрости

Если зубы мудрости здоровы и находятся в правильном положении, они ничем не опасны, однако в некоторых случаях они могут стать определенной угрозой для здоровья ротовой полости. Об этом 20 октября рассказал стоматолог-ортопед Илья Скляров.

«Если зубы мудрости расположены неправильно или имеют какие-либо сопутствующие заболевания, то они могут представлять опасность для здоровья ротовой полости. Например, неправильное положение (ретинированное, дистопированное) или неправильное прорезывание могут вызывать отек, воспаление, боли, распространяющиеся на всю сторону лица, где прорезывается зуб мудрости. То есть болевые ощущения могут возникать в области глаза, уха, угла нижней челюсти», — объясняет доктор «Газете.Ru».

Специалист добавил, что когда зубы мудрости прорезываются, они могут двигать соседние седьмые зубы. Это, в свою очередь, приводит к скученности зубов, в том числе в центральном отделе. Из-за этого формируются дефекты прикуса, что нарушает эстетику улыбки.

«Важный момент, касающийся гигиены, — зубы мудрости сложнее чистить, чем все остальные. Недостаточная чистка зубной щеткой и пастой приводит к тому, что восьмые зубы быстрее поражает кариес. Стоматологи рекомендуют пациентам с зубами мудрости при чистке немного прикрывать рот, чтобы щетка могла эффективнее очистить восьмые зубы», — рекомендует стоматолог.

Как пояснил врач, если восьмой зуб поражен кариесом, стоматолог может предложить удалить его. Это возможно и если он неправильно расположен, не может прорезаться или нарушает положение соседних зубов.

11 октября стоматолог Михаил Азатьян назвал опасные осложнения запущенного кариеса. Как предупредил эксперт, при отсутствии лечения кариес может привести к ряду негативных состояний. Так, в запущенных стадиях может развиться пульпит — воспаление тканей зуба, которое сопровождается сильнейшей болью. Также кариес опасен возникновением периодонтального абсцесса — это распространение инфекции по зубным каналам, что способствует воспалению расположенных рядом тканей.