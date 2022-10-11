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Названы опасные осложнения запущенного кариеса

Эксперт Азатьян: запущенный кариес может привести к разрушению костной ткани и возникновению кисты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большое количество патологий и болезней рта поддаются лечению, если вовремя обнаружить и обратиться к специалисту. О самых распространенных патологиях полости рта, а также об их возможных осложнениях «Известиям» рассказал эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян.

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По его словам, самой распространенной зубной патологией является кариес коренных зубов. К основным факторам развития болезни специалист отнес недостаток фтора; неправильное питание с большим количества сахара, химии; курение и алкоголь, несвоевременное обращение к стоматологу, заболевания желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета. При этом главной причиной появления кариеса является размножение бактерий, то есть нарушение микрофлоры полости рта.

Как предупредил эксперт, при отсутствии лечения кариес может привести к ряду негативных состояний. Так, в запущенных стадиях может развиться пульпит — воспаление тканей зуба, которое сопровождается сильнейшей болью. Также кариес опасен возникновением периодонтального абсцесса — это распространение инфекции по зубным каналам, что способствует воспалению расположенных рядом тканей. Еще одним опасным последствием кариеса является разрушение костной ткани и возникновение кисты.

«Чтобы избежать возникновения кариеса я советую делать следующее: соблюдать регулярную и тщательную чистку зубов, использовать зубную нить и ополаскиватель, восполнять недостаток фтора
и регулярно посещать стоматолога», — указал Азатьян.

Еще одной распространенной болезнью полости рта является стоматит, который обусловлен воспалением слизистой оболочкой полости рта. По словам специалиста, недуг проявляется крайне неприятными ощущениями: характерно выраженное жжение, сухость рта, а в некоторых запущенных случаях и температура. Также к числу признаков стоматита относятся повышенное слюноотделение, появление язв, образование налета, покраснение десен и их воспаление, привкус крови во рту.

«Чаще всего встречается у детей, причина банальна, ведь микробы проникают в рот из-за отсутствия привычки мыть руки и тянуть в рот грязные предметы, дети грызут ногти, впрочем как и некоторые взрослые. Сначала может появится незаметная язва, но в дальнейшем, при несвоевременной помощи врача и консультации, патология может дойти до крупного воспаления всей слизистой», — предупредил эксперт.

Причинами развития стоматита у взрослых могут выступить никотин и алкоголь, несбалансированное питание, заболевание ЖКТ, механические травмы десен, инфекционное поражение слизистой, отсутствие правильной гигиены зубной полости.

«Важно знать и брать на себя ответственность, что стоматит заразен, поэтому до визита к врачу следует ограничить контакты, использовать маску и своевременно менять ее, соблюдать гигиену полости рта. После лечения поменять зубную щетку», — подчеркнул Азатьян.

Он также рассказал о таком частом недуге, как глоссит, то есть воспалительном заболевании языка. Симптомы следующие: жжение или зуд на поверхности языка, отек языка, изменение цвета языка, неприятные ощущения при приеме пищи. Факторы риска включают заболевания иммунной системы, болезни крови и пищеварительной системы, а также недостаток витаминов и важных микроэлементов.

«Лечить нужно комплексно и обязательное наблюдение стоматолога с включением следующих «мероприятий»: лечение кариеса, замена старых пломб и коронок, профессиональная чистка полости рта, которая сопровождается снятием налета и камня; правильная чистка зубов; диета с исключением острой, соленой и горячей пищи», — добавил специалист.

7 октября стоматолог-терапевт Елена Мартынова отметила, что гиперчувствительность зубов может быть следствием патологии, не всегда стоматологической. По ее словам, такой симптом иногда наблюдается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, беременности и других состояниях.

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