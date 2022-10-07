Стоматолог назвала причины повышенной чувствительности зубов

Гиперчувствительность зубов может быть следствием патологии, не всегда стоматологической. Такой симптом иногда наблюдается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, беременности и других состояниях. Об этом «Известиям» 7 октября рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

Как отметила эксперт, публикации Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что гиперчувствительностью зубов страдает каждый второй житель нашей планеты. Повышенная чувствительность может проявляться кратковременной болевой реакцией от холодного, кислого, во время чистки зубов, при приеме пищи. Она может возникать в одном или нескольких зубах в зависимости от причин.

«Главное понимать, что гиперчувствительность — это не самостоятельное заболевание, а следствие развития той или иной патологии. Заболевания печени, эндокринной системы, повышение кислотности при гастрите также могут сопровождаться появлением гиперестезии эмали. Такой симптом может наблюдаться и во время беременности», — уточнила стоматолог.

По ее словам, эмаль зубов не содержит нервных окончаний, поэтому не существует понятия «чувствительная эмаль». Болевая реакция появляется только при нарушении целостности эмали — дефекты и эрозии эмали, кариозное поражение, рецессия десны, оголение корня зуба, патологическая стираемость.

«Эмаль не содержит клеток, и у нее отсутствует способность к восстановлению. Поэтому важно обратиться к врачу-стоматологу, чтобы выяснить причины появления гиперчувствительности и предупредить развитие осложнений. Комплекс лечебных мероприятий при гиперестезии, возникшей как следствие кариеса зубов, воспаления десен, оголения шеек зубов, нарушения прикуса, будет применяться в зависимости от конкретной ситуации», — отметила Мартынова.

Она пояснила, что на сегодняшний день для устранения чувствительности зубов широко используются зубные пасты, гели и ополаскиватели. В их составе чаще всего содержатся кальций, фтор, соли калия, цинка. Врач может назначить клинические процедуры и домашний уход с препаратами для восстановления минерального баланса в эмали. Однако их применение может уменьшить болевую реакцию, но не решит проблему, добавила стоматолог.

В сентябре эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям», как правильно сделать выбор между брекетами и каппами. По его словам, брекет-системы выглядят сложнее за счет металлической конструкции, замков и лигатур. Каппы, в свою очередь, выглядят достаточно просто и эстетично: они сделаны из гипоаллергенного прозрачного материала (силикон или полиуретан), поэтому на поверхности зубов абсолютно незаметны.