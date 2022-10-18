Президент Финляндии указал на важность поддержания диалога с Россией

Важно продолжать поддерживать диалог с Россией, для того чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине. Об этом 18 октября заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе семинара Rose-Roth по вопросам безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Yle Uutiset.

«В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации», — отметил он.

Ниинистё добавил, что вступление Финляндии в альянс является предметом обоюдного интереса.

«Мы в Финляндии хотим говорить не только о том, что НАТО может предложить нам, но и о том, что мы можем предложить НАТО», — отметил он, добавив, что не хочет обсуждать версию о разделении Финляндии и Швеции в процессе ратификации их заявок на вступление.

Ранее, 12 октября, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Финляндии не следует забывать о необходимости соблюдать трехстороннее соглашение об условиях вступления в НАТО. О невыполнении скандинавскими странами обязательств перед Анкарой еще 11 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В тот же день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о том, что в случае угрозы Финляндия получит поддержку от партнеров по НАТО даже до фактического вступления в альянс.

28 июня в начале трехдневного саммита НАТО в Мадриде главы МИД Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который снял препятствия на пути Хельсинки и Стокгольма в альянс. В канцелярии Ниинистё сообщили о поддержке Турцией приглашения Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

Заявка на вступление в Североатлантический альянс была подана Финляндией 18 мая. Вместе с Финляндией заявку подала и Швеция. Страны – участницы НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

6 сентября директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев рассказал, что действия России после вступления Швеции и Финляндии в НАТО будут зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в случае размещения военных баз в Швеции и Финляндии российская сторона начнет укреплять границы на северо-западе.