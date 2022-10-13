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Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО

Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму о членстве в НАТО
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Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
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Финляндии не следует забывать о необходимости соблюдать трехстороннее соглашение об условиях вступления в НАТО. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с финским коллегой Антти Кайкконеном в среду, 12 октября.

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«Министр Акар заявил, что Финляндия должна выполнить свои обязательства по подписанному в Мадриде меморандуму и предпринять конкретные шаги в этом отношении», — говорится в публикации на сайте оборонного ведомства.

В настоящий момент глава МО Турции находится в штаб-квартире Североатлантического альянса, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО.

О невыполнении скандинавскими странами обязательств перед Анкарой еще 11 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

28 июня в начале трехдневного саммита НАТО в Мадриде главы МИД Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум, который снял препятствия на пути Хельсинки и Стокгольма в альянс. В канцелярии финского президента Саули Ниинистё сообщили о поддержке Турцией приглашения Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Кроме того, Эрдоган предупредил, что эти государства должны учесть обеспокоенность турецкой стороны вопросом безопасности.

8 июня Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Анкара потребовала от северных стран, чтобы они выдали ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и закрыли связанные с РПК организации, предоставив на этот счет письменные гарантии.

Как сообщил 22 сентября посол США в Финляндии Дуглас Хики, Финляндия и Швеция могут стать членами альянса уже к концу этого года. При этом он отметил, что из 30 стран – участниц НАТО вступление Финляндии и Швеции не ратифицировали три страны: Турция, Венгрия и Словакия. По мнению Хики, Будапешт и Анкара будут тянуть до 2023 года.

Между тем Словакия одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО 28 сентября.

Заявка на вступление в Североатлантический альянс была подана Финляндией 18 мая. Вместе с Финляндией заявку подала и Швеция. Страны – участницы НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

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