Эрдоган назвал условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция должны учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности, если они планируют вступить в НАТО. Об этом 28 июня заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Мадрид, где он примет участие в саммите Североатлантического альянса.

Он уточнил, что Анкара ждет конкретных результатов от встречи в четырехстороннем формате (Турция, Швеция, Финляндия, НАТО).

«По итогам четырехсторонней встречи станет понятно, какова их позиция. Мы ожидаем не пустых заявлений, а конкретных результатов», — подчеркнул Эрдоган.

Накануне президент Турции заявил, что намерен на саммите НАТО в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами.

26 июня сообщалось, что Турция проведет новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу о членстве в НАТО перед саммитом альянса. 24 июня финский премьер-министр Санна Марин указала на готовность Финляндии к открытому диалогу с Турцией. Она также выразила надежду на достижение взаимопонимания между государствами.

Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 июня признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Финляндии и Швеции. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не станут выдавать Турции участников движения проповедника, для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.