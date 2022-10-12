Финляндия заявила о готовности НАТО «вступиться» за страну

В случае угрозы Финляндия получит поддержку от партнеров по НАТО даже до фактического вступления в альянс, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Его слова 12 октября передает Yle.

«Находясь в зале ожидания НАТО, представители Финляндии получили гарантию поддержки от ключевых участников альянса — США, Великобритании и других стран», — рассказал Хаависто.

Кроме того, он также выразил уверенность в том, что в случае серьезной угрозы стране, Финляндия получит помощь от НАТО до официального принятия в альянс.

Заявка на вступление в Североатлантический альянс была подана Финляндией 18 мая. Вместе с Финляндией заявку подала и Швеция. Страны – участницы НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Как сообщил 22 сентября посол США в Финляндии Дуглас Хики, Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже к концу этого года. При этом он отметил, что из 30 стран – участниц НАТО вступление Финляндии и Швеции не ратифицировали три страны: Турция, Венгрия и Словакия. По мнению Хики, Будапешт и Анкара будут тянуть до 2023 года. Словакия же одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще 28 сентября.

Ранее, 6 сентября, директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев рассказал, что действия России после вступления Швеции и Финляндии в НАТО будут зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в случае размещения военных баз в Швеции и Финляндии российская сторона начнет укреплять границы на северо-западе.