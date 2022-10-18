Bloomberg сообщило о высвобождении США из резерва до 15 млн баррелей нефти
США планируют высвободить от 10 до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов в ближайшую неделю. Об этом 18 октября сообщило агентство Bloomberg.
По информации источника, решение принято администрацией президента страны Джо Байдена для стабилизации рынков и сдерживания дальнейшего роста цен на бензин. С весны США уже выпустили на рынок 165 млн баррелей сырой нефти, планируя при этом высвободить 180 млн баррелей.
Администрация Белого дома теперь должна представить подробный план пополнения запасов на случай чрезвычайной ситуации. Также в окружении президента США обсуждают возможное ограничение на экспорт дизеля и бензина, однако его введут не раньше чем состоятся ноябрьские выборы в конгресс.
13 октября Байден пообещал в ближайшее время рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.
Ранее, 8 октября, президент США заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Как отметил американский лидер, правительство США прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией. По его словам, он смог снизить цену на бензин более чем на $1,6 за галлон, но она постепенно повышается из-за действий РФ и Саудовской Аравии.
До этого, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК+ и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена. Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.
Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.
Между тем 4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.