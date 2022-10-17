В Харькове пропал свет и остановилось метро

В Харькове прекратило работу метро, в некоторых районах отключен свет. Об этом 17 октября сообщает украинское издание «Страна».

В метрополитене сообщили о прекращении движения по техническим причинам. Об отключении электричества в Харькове рассказали очевидцы.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева, в частности, сообщили о серии взрывов. В военной администрации города сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре столицы.

Утром 17 октября воздушную тревогу дважды объявляли в Одессе и Николаеве. Сообщалось о взрывах в Одессе.

В то же время на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области был зафиксирован сильный пожар. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко.

10 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город был обесточен. Это произошло в результате взрывов на критической инфраструктуре. Кроме того, Терехов заявил, что Харьков остался без водоснабжения, а городской метрополитен прекратил работу.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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