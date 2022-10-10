Мэр Харькова сообщил о перебоях с электроснабжением в городе
Харьков полностью обесточен, сообщил 10 октября мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
По его словам, это произошло в результате взрывов на критической инфраструктуре.
Кроме того, Терехов заявил, что Харьков остался без водоснабжения, а городской метрополитен прекратил работу.
10 октября в Сети появилось видео взрыва, прогремевшего на тепловой электростанции под Харьковом.
Раздались взрывы утром в понедельник и в других украинских городах. Среди них Киев, Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Одесса. Движение поездов киевского метро приостановлено на всех линиях.