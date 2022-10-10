Сообщается о прекращении работы метро в Харькове

Метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов по техническим причинам. Об этом 10 октября сообщила транспортная система в Telegram-канале.

«По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, в метрополитене возник пожар.

Также утром в понедельник было приостановлено движение поездов киевского метро. Подземные станции метрополитена работают как укрытия для людей.

Ранее 10 октября появилась информация о взрывах в центре Киева. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в центре украинской столицы прогремел ряд взрывов.

Также взрыв произошел у так называемого моста Кличко в центре украинской столицы.

По данным СМИ Украины, взрывы прогремели в Житомирской и Киевской областях, Днепре (бывший Днепропетровск), Одессе и Хмельницком.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона. Также в этих городах начались перебои с интернетом.