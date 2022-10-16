В ДНР заявили о восьми ударах со стороны ВФУ

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 мм по трем районам Донецка. Об этом 15 октября сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня Донецкой Народной Республики (СЦКК ДНР) в Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23:05 — населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 23:07 — населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 октября, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Также отмечается, что был нанесен удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом.

13 октября сообщалось, что украинские солдаты выпустили шесть ракет по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град». В тот же день сообщалось, что при обстреле украинскими военными в Петровском районе Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр города. По его словам, еще один человек получил ранение.

Утром в этот же день украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

До этого, 9 октября, ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Тогда отмечалось, что за сутки на территории республики при обстрелах погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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