Украинские военные выпустили четыре снаряда по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка. Об этом в четверг, 13 октября, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 5:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Накануне стало об эвакуации 16 жителей ДНР. Речь шла о жителях Артемовска, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Их эвакуировали в Первомайск ЛНР ночью из-за опасений, что украинские войска с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

Также в этот день сообщалось, что украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в ДНР. В результате погибли два мирных жителя.

Ранее, 11 октября, представители СК РФ сообщили, что следователи намерены дать правовую оценку действиям ВСУ, в результате которых пострадали мирные жители Донецка и Белгородской области. Отмечалось, что в результате обстрела украинскими военными Киевского района Донецка была ранена женщина.

Двумя днями ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что ВСУ обстреляли города Донецк и Ясиноватая. Известно о запуске восьми снарядов калибра 155 мм.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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