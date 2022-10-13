Житель Петровского района Донецка погиб при обстреле ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка погиб мирный житель, еще один человек ранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района погиб мужчина 1956 г.р. Кроме того, один человек получил ранение. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 октября рано утром ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

Кроме того, в этот день велся обстрел по Кировскому району Донецка, в результате которого погиб один мирный житель. ВСУ также обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.

Накануне стало известно об эвакуации 16 жителей ДНР. Речь шла о жителях Артемовска, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Их эвакуировали в Первомайск ЛНР ночью из-за опасений, что украинские войска с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

Также в этот день сообщалось, что украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в ДНР. В результате погибли два мирных жителя.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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