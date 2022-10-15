Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
Происшествия
В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина насмерть сбила мальчика на самокате
Общество
Разоблачивший Чикатило следователь допустил нераскрытые убийства маньяка
Общество
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
Мир
Саудовская Аравия выделила $400 млн на гуманитарную помощь Украине
Мир
ВСУ бросили списки учившихся в ФРГ солдат при отступлении под Херсоном
Общество
Центр «Тигр» согласился принять найденных в Москве краснокнижных котов
Мир
Маск заявил о способности РФ уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса
Мир
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Мир
Между Польшей и Израилем разразился дипломатический скандал
Туризм
В Турции заявили о запуске непрямых рейсов из России на север Кипра
Сюжет:

В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ

Штаб теробороны ДНР: в результате обстрела ВСУ микрорайона Донецка погибла мирная жительница
0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в субботу, 15 октября, сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

«Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

13 октября стало известно о смерти мирного жителя в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, еще один человек ранен.

В этот же день сапер рассказал журналисту «Известий» Егору Кильдибекову об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в Донецкой Народной Республике. Корреспондент показал, как саперам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд. По словам Кильдибекова, они освобождают дорогу для проезда техники.

9 октября ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Тогда отмечалось, что за сутки на территории республики при обстрелах погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав РФ по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022