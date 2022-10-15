В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в субботу, 15 октября, сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.
13 октября стало известно о смерти мирного жителя в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, еще один человек ранен.
В этот же день сапер рассказал журналисту «Известий» Егору Кильдибекову об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в Донецкой Народной Республике. Корреспондент показал, как саперам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд. По словам Кильдибекова, они освобождают дорогу для проезда техники.
9 октября ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Тогда отмечалось, что за сутки на территории республики при обстрелах погибли три человека, еще шесть получили ранения.
24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав РФ по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.
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