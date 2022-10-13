Украинские военные выпустили шесть ракет по Донецку

Украинские солдаты выпустили шесть ракет по городу Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом 13 октября сообщил совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский, Куйбышевский р-н): выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее 13 октября при обстреле украинскими военными в Петровском районе Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр города. По его словам, еще один человек получил ранение.

Утром в это же день украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

Накануне стало известно об эвакуации 16 жителей ДНР. Речь шла о жителях Артемовска, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Их эвакуировали в Первомайск ЛНР ночью из-за опасений, что украинские войска с коптеров могли вычислить позиции и ударить по мирному населению.

Также в этот день сообщалось, что украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в ДНР. В результате погибли два мирных жителя.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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