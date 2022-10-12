Два мирных жителя погибли при обстреле поселка под Горловкой

Украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом сообщил 12 октября мэр города Иван Приходько.

«К великому сожалению, вследствие обстрела горловского поселка Русский Край со стороны украинских неонацистов погибло двое мирных граждан — 1982 года рождения и 1988 года рождения. Один житель поселка 1975 года рождения — ранен», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее в среду стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Розовка в ДНР с применением авиации. Всего выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет. Уточнялось, что обстрелы происходят также и в других населенных пунктах ДНР. В частности, ударам подверглись Зайцево, Горловка, Орловка и Красногоровка в районе Донецка.

8 октября сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территории ДНР. Украинская сторона использовала тяжелую артиллерию, минометы, танки, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и Himars, поделились в ведомстве. Под ударом оказались пять районов Донецка, а также населенные пункты Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка и Иловайск.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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