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Два мирных жителя погибли при обстреле поселка под Горловкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом сообщил 12 октября мэр города Иван Приходько.

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«К великому сожалению, вследствие обстрела горловского поселка Русский Край со стороны украинских неонацистов погибло двое мирных граждан — 1982 года рождения и 1988 года рождения. Один житель поселка 1975 года рождения — ранен», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее в среду стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Розовка в ДНР с применением авиации. Всего выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет. Уточнялось, что обстрелы происходят также и в других населенных пунктах ДНР. В частности, ударам подверглись Зайцево, Горловка, Орловка и Красногоровка в районе Донецка.

8 октября сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территории ДНР. Украинская сторона использовала тяжелую артиллерию, минометы, танки, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и Himars, поделились в ведомстве. Под ударом оказались пять районов Донецка, а также населенные пункты Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка и Иловайск.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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