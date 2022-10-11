ВСУ обстреляли село Розовка в ДНР с применением авиации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Розовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением авиации. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) во вторник, 11 октября.

Уточняется, что всего выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет.

Обстрелы происходят также и в других населенных пунктах ДНР. В частности, ударам подверглись Зайцево, Горловка, Орловка и Красногоровка в районе Донецка.

Ранее, 9 октября, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о том, что здание школы № 7 в Калининском районе Донецка было повреждено в результате обстрела ВСУ.

В тот же день стало известно о том, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ за сутки погибло три человека и еще шесть получили ранения разной степени тяжести.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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