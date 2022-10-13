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ВС РФ эвакуировали жителей Артемовска и Соледара в Первомайск

ВС России эвакуируют жителей подконтрольных им Артемовска и Соледара в Первомайск
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Солдаты Вооруженных сил России эвакуируют жителей подконтрольных российской армии районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных населенных пунктов. Об этом 12 октября сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

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«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители города Артемовск, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», — сказал он.

Гарбар уточнил, что мирных жителей эвакуируют в Первомайск ЛНР, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР. При этом он рассказал, что люди находились без света и воды, запасы продуктов также были практически истощены.

Военные делились с мирными своими пайками. Эвакуация проходила преимущественно в ночное время из-за опасений, что украинские войска с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

12 октября стало известно, что украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в ДНР, погибли два мирных жителя. Кроме того, один житель поселка был ранен.

Накануне ВСУ обстреляли село Розовка в ДНР с применением авиации. Всего выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет. Также ударам подверглись Зайцево, Горловка, Орловка и Красногоровка в районе Донецка.

Ранее, 10 октября, военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса Народной милиции ДНР сумели нанести огневое поражение по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов. Также он показал работу батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск – Северск.

До этого, 7 октября сообщалось, что союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и и Зайцево на артемовском направлении. 15 сентября сообщалось об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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