Штаб теробороны ДНР заявил об освобождении Отрадовки и Веселой Долины

Союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на артемовском направлении, информирует штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в пятницу, 7 октября.

«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сказано в Telegram-канале штаба.

15 сентября сообщалось об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

Днем ранее стало известно об освобождении Николаевки и Николаевки Второй недалеко от Артемовска (он же Бахмут). В Министерстве обороны России сказали, что контроль освобожденных поселков затруднит снабжение украинской группировки в Артемовске, они расположены на одной из дорог, которая ведет в город.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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