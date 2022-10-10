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Бойцы ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сумели нанести огневое поражение по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил военкор «Известий» Семен Еремин.

Он показал работу батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск – Северск.

«Мы уходим на позицию. Удаление примерно 3 км от позиции противника, которая будут обрабатываться при помощи, во-первых, ПТУРов (противотанковая управляемая ракета. — Ред.). Вот расчет несет пару ракет. И еще по корректировке, которую будет вести группа, работать будет танк», — пояснил Еремин.

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Союзные силы подготовились к обороне, что позволило дать достойный отпор противнику

Он подчеркнул, что бойцы сумели нанести огневое поражение по укреплениям противника в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Как отметил один из бойцов, главной задачей военнослужащих является открыть огонь на подавление огневой точки противника из огневых средств при ее обнаружении или явном признаке появления техники.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на угледарском и марьинском направлениях есть продвижения вперед.

В ДНР союзные войска не только смогли удержать линию фронта, но и добиваются успехов, проводя наступательные операции. Как рассказал «Известям» командир одного из батальонов армии ДНР «Саид», в районе Донецка украинские вооруженные формирования используют большое количество плохо обученных частей, бросая их в бой и не считаясь с потерями.

7 октября союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и и Зайцево на артемовском направлении.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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