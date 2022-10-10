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«Известия» рассказали об особенностях боев в направлении ДНР

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские подразделения не только удерживают позиции, но и продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Об особенностях боев на этом направлении — в репортаже «Известий».

Позиции силы: украинские атаки отбиты на всех направлениях
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В ДНР союзные войска не только смогли удержать линию фронта, но и добиваются успехов, проводя наступательные операции. Частично это связано с особенностями местности и сегодняшней линии боевого соприкосновения.

На данном участке большая ее часть проходит по местам многолетних боев или вблизи них, а также по населенным пунктам. Ожесточенные бои идут за каждый окоп и каждый дом, поэтому боевики не могут реализовать сильные стороны своей нынешней тактики — для этого просто нет пространства.

Еще одну причину называют практически все солдаты и командиры на фронте в районе Донецка. Здесь украинские вооруженные формирования используют большое количество плохо обученных частей, бросая их в бой и не считаясь с потерями, используя как заслоны перед кадровыми частями.

«Мы уже в который раз уничтожаем личный состав на этой украинской позиции, они даже тела не забирают, просто каждый раз присылают новых», — описывает действия противника командир одного из батальонов армии ДНР «Саид».

Также успех союзных войск на этом направлении кроется в том, что значительная часть солдат под Донецком — местные, многие воюют уже много лет.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Эти ребята не отступят»

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