На угледарском и марьинском направлениях есть продвижения вперед. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается угледарского направления: очень серьезно работает ОБТФ «Каскад» (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад». — Ред.), ребята действительно продвигаются в непростых условиях. <...> Также на угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Касаемо марьинского направления: мы видим определенное продвижение», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что на марьинском направлении работает первый армейский корпус Народной милиции ДНР, а также другие подразделения, в том числе и чеченские военнослужащие.

В ДНР союзные войска не только смогли удержать линию фронта, но и добиваются успехов, проводя наступательные операции. Как рассказал «Известям» командир одного из батальонов армии ДНР «Саид», в районе Донецка украинские вооруженные формирования используют большое количество плохо обученных частей, бросая их в бой и не считаясь с потерями.

7 октября союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и и Зайцево на артемовском направлении.

До этого, 5 октября, Пушилин отмечал, что на угледарском направлении у российских военнослужащих есть локальные успехи.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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