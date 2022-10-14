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В США сообщили об отсутствии у Запада решения по потолку цен на нефть

Глава минфина США: у Запада пока нет окончательного решения по ограничению цен на российскую нефть
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Коллективный Запад в настоящий момент не принял решение по вопросу предельной цены на российскую нефть. Об этом в пятницу, 14 октября, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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По ее словам, недавние предложения Вашингтона установить максимальную цену на уровне $60 за баррель не являются официальной позицией западных государств. Поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

«Один из вопросов заключается в том, какова для России предельная себестоимость добычи нефти. Попытка установить цену ниже этого уровня, разумеется, приведет к прекращению поставок, поскольку РФ не захочет продавать нефть себе в убыток. Это один из ориентиров», — подчеркнула Йеллен.

Накануне глава американского минфина выразила мнение, что следует установить предельную цену на российскую нефть в районе $60. По ее мнению, этого достаточно, чтобы РФ могла с прибылью добывать и продавать энергоносители.

В свою очередь, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил ограничить цены на уровне $10–20 за баррель.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен, «какой бы он ни был».

Днем ранее было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

Тогда же президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

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