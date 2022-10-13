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В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России

G7 сообщила о наличии прогресса в реализации плана введения потолка цен на нефть из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7, опубликованном 12 октября.

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Согласно документу, они подтвердили готовность добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем нефти и нефтепродуктов из России, которые не будут вписываться в ограничения.

«Мы подтверждаем, что коалиция добилась значительного прогресса во всех ключевых аспектах со времени своего создания в сентябре и продолжает работать над синхронизацией имплементации с графиком применения соответствующих мер в рамках шестого пакета санкций ЕС», — говорится в заявлении.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Тогда же Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ.

В ответ министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, то Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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