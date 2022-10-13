Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. Об этом в четверг, 13 октября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты», — сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Новак отметил, что Россия готова работать с потребителями на рыночных условиях.

Также он подчеркнул, что Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов, которые используются не в полном объеме или не используются, — «Ямал-Европы», украинской газотранспортной системы (ГТС) и «Северного потока – 2».

Кроме того, вице-премьер РФ посоветовал США вместо обсуждения потолка цен на российскую нефть подумать о price cap на свой сжиженный природный газ, поставляемый в Европу.

«Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность. Эти заявления они не соответствуют подходам для обеспечения энергетической безопасности», — заключил Новак.

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

Согласно документу, они подтвердили готовность добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем нефти и нефтепродуктов из России, которые не будут вписываться в ограничения.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли, и станет применяться не только против России.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.