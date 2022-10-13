Глава минфина США рассказала о влиянии санкций на роль доллара

Администрация Соединенных Штатов Америки не должна постоянно полагаться на санкции, необходим ряд различных средств, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты. Об этом в среду, 12 октября, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Когда мы начинали работу в администрации (президента США Джо. — Ред.) Байдена, я попросила подготовить отчет о нашей санкционной политике, чтобы посмотреть, что работает, а что нет. Как мне кажется, существовала тенденция слишком сильно полагаться на санкции. Иногда они могут быть весьма эффективными, а иногда они не так эффективны. Поэтому я думаю, что нам нужен целый ряд различных средств, и не надо всегда полагаться на санкции, которые могут подорвать резервную роль доллара», — ответила Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Она добавила, что США внимательно отнеслись к вопросу введения санкций против России, ЦБ РФ в частности.

По ее словам, роль доллара как мировой резервной валюты позволяет делать санкции США более эффективными.

«Мы определенно ценим статус доллара как резервной валюты, и это ясно, что его роль позволяет делать санкции более эффективными», — сообщила она.

При этом Йеллен отметила, что санкции являются еще более эффективными, когда не только США вводят их в отношении других стран.

Кроме того, она отметила, что США будут добиваться завершения разработки механизма введения потолка цен на российскую нефть вместе со своими иностранными партнерами.

«Среди наших приоритетов работа с партнерами над тем, чтобы ликвидировать последствия <спецоперации> России на Украине, касающиеся энергетической и продовольственной безопасности. США и их партнеры обязались завершить разработку (механизма установления. — Ред.) предельной цены на российскую нефть и воплотить это в жизнь», — заявила министр.

Также она считает, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе $60 за баррель.

«Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то (долларов за баррель. — Ред.) . <...> Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть. — Ред.)», — заявила глава минфина США.

Ранее в среду минфин США заявил, что США не будут вводить вторичные санкции за покупку российской нефти по цене выше планируемого лимита, а будут добиваться его реализации экономическими стимулами.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на продукт. «РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент России также прокомментировал решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти, принятое 5 октября, отметив, что оно направлено исключительно на балансировку мирового рынка.

До этого, 6 сентября, Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Между тем 23 сентября наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, потребовали ввести еще более жесткие санкции против РФ.

В этом же месяце Путин заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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