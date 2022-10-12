США не будут вводить вторичные санкции за покупку нефти выше «потолка цен»

США не будут вводить вторичные санкции за покупку российской нефти по цене выше планируемого лимита, а будут добиваться его реализации экономическими стимулами. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.

«Нет, мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не считаем, что в них есть необходимость, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — В конечном итоге мы работаем над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут», — приводит слова Адейемо ТАСС.

В среду, 12 октября, президент России Владимир Путин заявил, Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на продукт. «РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент России также прокомментировал решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти, принятое 5 октября, отметив, что оно направлено исключительно на балансировку мирового рынка.

6 сентября Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

При этом, как сообщалось 23 сентября, наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, потребовали ввести еще более жесткие санкции против РФ.

В этом же месяце Путин заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.