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На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20

Советник Зеленского : потолок цен на нефть из России должен быть на уровне $10-20
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потолок цен на российскую нефть необходимо установить на уровне $10-20 за баррель, заявил в интервью изданию Newsweek советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между $10 и $20 за баррель», — убежден Устенко.

По его мнению, процесс введения потолка цен затормозился из-за обсуждений, которые проходят в ЕС, а также из-за лоббирования со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Однако этот механизм все равно начнет работать, считает Устенко.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По ее мнению, стоимость в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что РФ может с прибылью добывать и продавать.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен устанавливать потолок цен, «какой бы он ни был».

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

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