На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20

Потолок цен на российскую нефть необходимо установить на уровне $10-20 за баррель, заявил в интервью изданию Newsweek советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между $10 и $20 за баррель», — убежден Устенко.

По его мнению, процесс введения потолка цен затормозился из-за обсуждений, которые проходят в ЕС, а также из-за лоббирования со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Однако этот механизм все равно начнет работать, считает Устенко.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По ее мнению, стоимость в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что РФ может с прибылью добывать и продавать.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен устанавливать потолок цен, «какой бы он ни был».

12 октября было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.