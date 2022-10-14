Итальянцы захотели разрешения конфликта на Украине путем переговоров

В Италии заявили, что с начала украинского кризиса жители страны кардинально изменили отношение к Киеву и теперь хотят добиться решения конфликта с Россией дипломатическим путем. Об этом написал 14 октября в колонке для портала Nicola Porro журналист Маттео Миланези.

Согласно результатам недавнего опроса, 60% респондентов придерживаются мнения, что Украину нужно посадить за стол переговоров с Россией. И только 27% поддерживают продолжение военной помощи Киеву.

«Это поразительные результаты, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны и очередное смещение западного геополитического центра тяжести», — подчеркнул в статье Миланези.

Как отметил журналист, кардинальным переменам в настроениях итальянцев поспособствовали проблемы в энергетике. Автор также обратил внимание, что новый премьер-министр страны Джорджа Мелони выступает за продолжение военной помощи Киеву и приверженность политике Евросоюза (ЕС) и НАТО.

Ранее, 8 октября, главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Франкенштейном, который «вышел из-под контроля своих создателей», что влечет множество проблем для Евросоюза. По мнению Травальо, Зеленскому стоит указать единственный верный путь — «мирные переговоры, а не ядерный холокост».

28 сентября стало известно, что Джорджа Мелони — лидер партии «Братья Италии», победившей на прошедших в стране парламентских выборах, заверила Зеленского в продолжении поддержки Киева. Мелони ответила на запись Зеленского в Twitter, которой он поздравил ее партию с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Италии.

25 сентября на парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

Комментируя «Известиям» итоги выборов, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.

3 октября сообщалось, что по всей Италии проходят акции протеста против резкого роста тарифов на электричество и газ. В некоторых городах итальянцы сжигают счета за электричество, выступая против увеличения тарифов за электроэнергию на 60%, объявленного правительством с 1 октября. Демонстранты обвиняют ЕС в том, что он не предпринимает реальных усилий для борьбы со спекуляцией, что привело к росту цен на газ и электричество.

Страны Запада отправляют Киеву военную технику и оружие, а также оказывают финансовую поддержку на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе.

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