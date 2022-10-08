В Италии Зеленского назвали вышедшим из-под контроля Франкенштейном

Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо в своей статье от 8 октября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «вышел из-под контроля своих создателей», что влечет множество проблем для Евросоюза.

По словам Травальо, «бесконечные запросы и претензии» Зеленского не следует принимать к исполнению как догму, потому что не всегда оказывается так, что интересы украинского лидера совпадают с интересами его же народа, а тем более с интересами европейских стран.

«Слишком долго мы позволяли ему делать и говорить всё, принимая за чистую монету. Он выступал в греческом парламенте с нацистом из [неонацистской группировки] «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ — Ред.), и все молчали. Он объявлял 11 оппозиционных партий вне закона, и все молчали. Он подвергал жестким репрессиям русскоязычных «коллаборационистов», и все молчали. Он распространял ложь о российских ракетах над Запорожской АЭС и пытках с выдергиванием золотых зубов, и все молчали. Он нас заставлял отказаться от российского газа, который потом сам же покупал, получая доход от прав на транспортировку по газопроводам, и все молчали», — подчеркнул главный редактор газеты.

Травальо также отметил, что ЕС имеет право претендовать на то, чтобы финансируемый объединением союзник вел себя более цивилизованно.

«Сейчас, когда США раскрыли, что Киев совершил террористический акт в отношении 29-летней женщины (российской журналистки Дарьи Дугиной — Ред.), понимаешь, что Франкенштейн вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей», — добавил он.

По мнению Травальо, Зеленскому стоит указать единственный верный путь — «мирные переговоры, а не ядерный холокост».

7 октября член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт выразил мнение, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента страны Джо Байдена. По его мнению, Байден финансирует Украину, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией. Также непонятна окончательная цель такой поддержки. Автор отмечает, что лидеру США «нужно объяснить американцам» причины выделения таких огромных сумм на поддержку Украины из их налогов.

До этого, 5 сентября, Жозеп Боррель отмечал, что помощь европейских стран Украине привела к значительному снижению запасов вооружений в странах ЕС. Он призвал страны — члены ЕС лучше координировать поставки военных запасов.

Кроме того, по его словам, в Европе есть сторонники сокращения помощи Украине, однако они находятся в меньшинстве.

Страны Запада отправляют Киеву военную технику и оружие, а также оказывают финансовую поддержку на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе.

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