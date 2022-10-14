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Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до 1 июля 2023 года. Это следует из распоряжения правительства России, опубликованного 14 октября на официальном портале правовой информации.

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«Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных и автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению ... разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива. Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ ... 1 июля 2023 года», — указано в документе.

Ранее 14 октября Киевским районным судом Симферополя были арестованы пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.

13 октября было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Отмечается, что электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса.

До этого, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии.

Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

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