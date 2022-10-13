РФ допустила использование отечественных турбин на «Турецком потоке»

При строительстве новых ниток «Турецкого потока» будут использованы турбины российского производства. Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объемом. <…> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства», — сказал он в эфире Первого канала.

Миллер также отметил, что Анкара проявила большой интерес к проекту нового газового хаба. По его словам, контакты с турецкой стороной уже установлены, и непосредственное обсуждение деталей может начаться уже на следующей неделе.

Ранее в этот день вице-премьер правительства РФ Александр Новак оценил перспективы строительства обновленного газопровода «Турецкий поток». Он отметил, что в этом вопросе всё зависит от потребностей Европы и наличия гарантий эксплуатационной безопасности.

Новак привел в пример «Южный поток», строительство которого изначально планировалось в четыре нитки, но было создано только две. Поэтому он, так же как «Турецкий поток», еще может быть расширен, и возможности для этого есть.

До этого заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Известиями» сообщил, что создать в Турции крупный газовый хаб технически реально.

Эксперт указал: задачу упрощает тот факт, что «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» возникли «на обломках» проекта «Южный поток». Поскольку часть инфраструктуры, которая должна была обеспечивать поставки по «Южному потоку», уже построена, а другая часть введена в эксплуатацию и обеспечивает прокачку по «Турецкому потоку», то третью часть, которая не была закончена, можно просто достроить.

По его словам, в течение пары лет можно увеличить газотранспортные мощности, которые будут прокачивать в Турцию не 31,5 млрд куб. м, как сейчас, а 63 млрд куб. м газа.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Астане с российским лидером с большим интересом воспринял инициативу Москвы построить газораспределительный хаб в Турции. Президенты дали поручения профильным ведомствам проработать вопросы по этой теме. Пресс-секретарь указал, что газопровод «Турецкий поток» — единственный надежный маршрут поставок российского газа.

Президент России Владимир Путин 12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию. В то же время вице-премьер Александр Новак счел идею перспективной.