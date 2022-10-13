Врач назвала симптомы и опасные последствия анемии

Частая утомляемость, слабость и сонливость могут быть симптомами анемии — заболевания, которое может привести к ряду опасных необратимых осложнений. Об этом в беседе с «Известями» предупредила врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО-Москва» Виолетта Бурдакова.

Специалист пояснила, что анемия характеризуется снижением уровня гемоглобина и, в большинстве случаев, количества эритроцитов в крови. В результате развития анемии нарушается перенос кислорода от легких к клеткам всего организма, а углекислого газа обратно.

Из-за этого в органах и тканях развивается недостаток кислорода (гипоксия), при котором в первую очередь страдают центральная нервная система, мышцы и быстро обновляющиеся эпителиальные ткани: кожа, волосы, ногти, слизистая желудочно-кишечного тракта.

К числу наиболее частых проявлений анемии Бурдакова отнесла слабость, бледность, головокружение, шум в ушах, учащенное сердцебиение, ощущение мушек перед глазами, повышенную сонливость днем. Также возможно нарушение памяти и снижение концентрации внимания.

«Женщины часто замечают изменения со стороны кожи, волос и ногтей: кожа становится сухой, ногти — ломкими, появляется исчерченность, волосы тускнеют, секутся, начинают выпадать. Кроме того, на фоне анемии может развиться стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), глоссит (воспаление языка), гастрит (воспаление слизистой желудка)», — отметила врач.

В то же время для железодефицитной анемии характерны странные вкусовые пристрастия — к мелу, извести, углю, земле. Гемолитическая анемия, в свою очередь, может проявляться желтушностью кожных покровов и склер, темным цветом мочи и кала. Проявления анемии могут быть абсолютно разнообразными, и многие из них схожи с заболеваниями других органов и систем, поэтому только врач поможет выявить заболевание.

Как указала Бурдакова, легкая степень анемии обычно не вызывает серьезных последствий, однако длительное течение заболевания может приводить к общему ослаблению организма и стать причиной опасных осложнений.

Так, анемия может привести к более частым заболеваниям на фоне ослабления иммунной системы и развитию сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, у беременных болезнь может стать причиной преждевременных родов и задержки развития плода, а у детей — задержки роста. Последствия анемии для здоровья могут быть необратимыми, если длительно игнорировать и не лечить это заболевание, предупредила специалист.

«Тяжелая степень анемии может привести к нарушениям работы сердца: аритмиям, снижению сократительной способности сердца. Наиболее тяжелыми последствиями могут стать развитие острой почечной недостаточности, массивного кровотечения, сердечной недостаточности с возможным дальнейшим инфарктом, инсультом и прочее», — перечислила она.

Для профилактики анемии врач посоветовала придерживаться сбалансированного питания, которое поможет избежать недостатка различных веществ, в частности железа. Кроме того, не допустить серьезных последствий для здоровья помогут регулярные профилактические обследования.

7 октября врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что в России у каждой десятой женщины независимо от возраста наблюдается дефицит железа. Специалист отметила, что обычно такое состояние связано с кровопотерями во время обильных менструаций, а после наступления климакса — с кровотечениями в желудочно-кишечном тракте.