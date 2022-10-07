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Названы симптомы и причины дефицита железа в организме

Врач Кашух: дефицит железа может привести к утомляемости, головокружениям и выпадению волос
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В России у каждой десятой женщины независимо от возраста наблюдается дефицит железа, следует из результатов исследований, сделанных в лаборатории «Гемотест» за последний год. Железодефицитная анемия может сопровождаться повышенной утомляемостью, головокружениями, выпадением волос и ломкостью ногтей, рассказала «Известиям» врач-эксперт компании кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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Специалист отметила, что обычно такое состояние связано с кровопотерями во время обильных менструаций, а после наступления климакса — с кровотечениями в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, нехватка железа может быть связана с нарушениями всасывания этого микроэлемента, например, при воспалительных заболеваниях. Также потребность в железе резко возрастает во время беременности: у будущей мамы микроэлемент задействован в образовании эритроцитов, а также в развитии растущего плода.

И наконец, дефицит железа может быть банально обусловлен несбалансированной диетой, бедной источниками данного микроэлемента. Обеспечить нужный уровень железа в организме поможет включение в рацион мяса, печени, чечевицы, шпината, граната, яблок и кураги. Однако стоит помнить, что из общего количества железа, которое поступило в организм, всасывается только около 10%.

«Лучше всего усваивается гемовое железо, содержащееся в продуктах животного происхождения. Негемовое железо из растительной пищи и зерновых продуктов усваивается значительно хуже. Поэтому вегетарианцам особенно важно контролировать показатели железа в крови», — отметила Кашух.

По словам эксперта, человек зачастую не замечает, что у него развилась анемия. Чтобы не упустить возникновение и развитие этого состояния, необходимо ежегодно сдавать клинический анализ крови.

«Решение о назначении биологически активных добавок и лекарственных средств, а также о внутривенном введении препаратов железа принимает врач на основании результатов лабораторных исследований на сывороточное железо, ферритин, трансферрин и общего анализа крови», — уточнила специалист.

Она подчеркнула, что в случае долгого невосполнения уровня железа до оптимальных показателей к уже имеющимся проявлениям анемии, ухудшающим качество жизни пациента, могут присоединиться одышка, рассеянность и учащенное сердцебиение (тахикардия). Своевременная диагностика поможет вовремя начать лечение и обратить вспять возникшие из-за него проблемы, добавила Кашух.

В августе терапевт высшей категории клиники «Медскан» Елизавета Юргаева рассказала о витаминах, которые необходимо принимать в течение всего года для поддержания здоровья. Среди таких витаминов специалист назвала магний, омега-3 и витамин D.

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