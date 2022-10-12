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Эксперт прокомментировал формирование бригады МТО в ВДВ

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Фото: РИА Новости
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Появление в составе Воздушно-десантных войск бригады материально-технического обеспечения (МТО) повысит их эффективность, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

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«В целом со структурами общего тыла, подчиненными замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, сложно организовать систему взаимодействия. Как говорится, «обозы запаздывают». А Воздушно-десантные войска передвигаются очень быстро, и нужно, чтобы «обозы» за ними успевали. Думаю, что здесь используется опыт не только Сирии, но и операции ОДКБ в начале года в Казахстане, где десантники составили основу российских сил», — пояснил эксперт.

Деятельность Воздушно-десантных войск очень специфична, отметил Перенджиев.

«И обычные тыловики широкого профиля недостаточно четко и быстро действуют — потому как не десантники. Они могут нормально снабжать мотострелковые, танковые части. Но ВДВ — это силы специального назначения и быстрого реагирования. А сегодня побеждает тот, кто выстраивает более эффективную систему боевого и тылового обеспечения. Многое зависит от подвоза снарядов, патронов, гранат, умения быстро чинить технику, которая получила повреждения», — рассказал эксперт.

По данным источников «Известий» в военном ведомстве, в составе ВДВ планируется создать отдельную бригаду МТО. Прорабатывается организационно-штатная структура, состав и задачи соединения.

Бригада будет подчиняться непосредственно командованию ВДВ и работать в интересах десантников. Практически вся техника соединения сможет десантироваться посадочным способом, а часть машин — и парашютным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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