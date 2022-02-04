Тень десантника: парашютистов вооружат «Птицеловами»

Зенитно-ракетные комплексы «Птицелов» поступят на вооружение российских парашютно-десантных дивизий. Эти ЗРК считаются одними из самых эффективных систем ПВО ближнего радиуса действия. Их можно выбрасывать с парашютом или доставлять вертолетами в тыл противника, где они будут защищать десантников от ударов авиации, беспилотников и крылатых ракет. Новая техника способна работать днем и ночью в любую погоду. Она может совершать марши на сотни километров и форсировать реки. Эксперты отмечают, что новинка серьезно усилит подразделения ВДВ — особенно в ходе операций, проходящих в тылу противника.

Охваты, обходы и рейды

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о передаче зенитно-ракетных комплексов «Птицелов» именно парашютно-десантным дивизиям уже принято. На первом этапе их получат два соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) — 98-я и 106-я дивизии. Новый комплекс должен будет защитить десантников от ударов с воздуха, когда они высадятся в тылу противника.

Бронированной базой для «Птицелова» стали боевые машины десанта БМД-4М «Садовница». Это позволяет перебрасывать ЗРК военно-транспортными самолетами и вертолетами, а при необходимости — десантировать на парашюте. Благодаря новому ЗРК десантники смогут выполнять боевые задачи максимально эффективно и с минимальными потерями даже за линией фронта.

По словам источников, сейчас решается, какой вариант «Птицелова» поступит на вооружение двух российских десантно-штурмовых дивизий. Не исключено, что эти соединения получат зенитные комплексы, выполненные на базе других боевых машин.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в августе прошлого года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что современный зенитный ракетный комплекс «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2024 году. По его словам, поставки ЗРК будут осуществляться побатарейно, всего же комплексами ПВО планируется вооружить четыре зенитных ракетных полка.

«Птицелов» серьезно усилит подразделения ВДВ, повысив эффективность боевых операций, которые проводят «голубые береты», рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Десантники всегда приветствуют новую технику, особенно такую, — отметил он. — Усиление частей ВДВ новыми средствами ПВО давно назрело. Сейчас на вооружении ВДВ стоят переносные зенитные ракетные комплексы «Стрела» или «Игла», но они не отвечают последним требованиям по дальности и высоте поражения воздушных целей. Новые комплексы «Птицелов» пригодятся не только на линии фронта, но и в тылу противника. Уничтожать десант с помощью артиллерии проблематично. Подразделения ВДВ ведут маневренную войну — с охватами, обходами и рейдами. По этой причине огонь артиллерии просто не успевает за перемещением десантников. Бомбардировочная и армейская авиация находится в районе боевых действий, часто непосредственно видит десантников — это позволяет ей наносить болезненные удары. Но теперь ей станет гораздо труднее это делать.

В ВДВ уделяют особое внимание противовоздушной обороне. В частности, Минобороны сообщало, что в прошлом году на учениях в Приморском крае подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ из Уссурийска отрабатывали уничтожение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов условного противника. Несмотря на то что стрельба велась на максимальных дальностях и высотах, все воздушные цели были успешно поражены.

Рожденный летать и плавать

Известно, что под обозначением «Птицелов» создано семейство ракетных комплексов малой и ближней дальности для сухопутных войск и ВДВ. Они займут промежуточное положение между переносными зенитными ракетными комплексами и тяжелыми боевыми машинами «Панцирь» и «Бук».

В экипаж ЗРК «Птицелов» на базе БМД-4М входит три человека. Боевая машина обладает хорошей мобильностью. Она может передвигаться по шоссе со скоростью до 70 км/ч, а на плаву — до 10 км/ч. Комплекс ПВО способен поражать беспилотные летательные аппараты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы и даже снаряды реактивных систем залпового огня.

Уже известно, что комплекс оснастят круглосуточной всепогодной оптико-локационной станцией кругового обзора, которая позволит отслеживать ситуацию в радиусе 16 км. С ней «Птицелов» сможет обнаруживать цели, не выдавая свое положение излучением радара. Такой же способ обнаружения использует ЗРК «Стрела-10», для замены которого предназначен новый комплекс.

«Птицелов» применяет два типа ракет с разными типами наведения — по лазерному лучу и самонаводящуюся по тепловому излучению цели.

У ЗРК солидный боекомплект из 12 зенитных управляемых ракет, способных поражать воздушные цели на удалении до 10 км и на высотах до 5 км. Это практически вдвое выше, чем у «Стрелы», которая стоит на вооружении подразделений ВДВ.

Как писали «Известия», «Птицелов» получит уникальную интеллектуальную боевую систему управления. Она обеспечит автоматизацию работы комплекса и идентификацию целей по изображению.

ЗРК с помощью оптико-электронной системы (ОЭС) сможет самостоятельно обнаруживать, опознавать цели и открывать огонь, если не получится определить объект как дружественный.

Расчету остается только вывести «Птицелов» на позицию. После этого комплекс перейдет в боевой режим. ОЭС должна находить и уверенно работать с обнаруженными воздушными объектами днем и ночью в любых погодных условиях. При этом у противника не получится ослепить оптику ЗРК с помощью лазера или ложных помех.

Серийные «Птицеловы» будут сводиться в зенитные ракетные батареи в составе полков противовоздушной обороны. Последние будут входить в состав дивизий ВДВ.

Новый комплекс ПВО будет использоваться не только десантниками, но и сухопутными войсками. «Известия» уже писали, что ЗРК будет монтироваться на шасси гусеничной боевой машины пехоты БМП-3. Поэтому «Птицелов» сможет сопровождать танки и другую технику в труднодоступных районах. Кроме того, в наземной версии ЗРК может получить более дальнобойные ракеты, чем в десантируемой.